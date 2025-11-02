Спорт

«Морозный вызов» на реке Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ

​Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» состоялись на набережной реки Великой 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования объединили десятки спортсменов и любителей из Пскова и других городов. Все началось с торжественного построения и разминки, после чего зимние пловцы соревновались в вольном стиле на 25 и 50 метров, брассе на 50 метров, а завершилось мероприятие комбинированным стартом «Моржеран», который включает бег на дистанцию один километр и заплыв на 25 метров.

Подробнее о «Морозном вызове» в Пскове — в фоторепортаже Константина Красильникова.