Юные псковичи впервые стали победителями межрегионального турнира по петанку

Межрегиональный турнир среди юниоров «Надежды петанка» состоялся 3 ноября в санкт-петербургском петанк-клубе. Всего в турнире приняли участие 12 команд, в том числе три команды из Псковской области – участники социального проекта «Скобариада – спорт для всех!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители псковских участников, каждая команда состояла из двух юниоров в возрасте от 10 до 17 лет и одного опытного игрока-наставника.

Фотографии: Екатерина Родина

Петанк – это спортивная игра в шары, напоминающая боулинг и кёрлинг. Участники должны поставить металлический шар как можно ближе к деревянному мячику – кошонету.

«Турниры по петанку пронизаны особой атмосферой – здесь допускается и даже приветствуется общение между игроками и соперниками. Это редкое явление на соревнованиях по другим видам спорта. Все участники получили хорошую игровую практику и приобрели ценный опыт, который может послужить фундаментом для дальнейших побед», – поделился впечатлениями руководитель проекта «Скобариада» Дмитрий Михайлов.

Для псковских команд турнир складывался по-разному, поскольку их ждала встреча с достойными соперниками из Москвы, Бреста, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После пяти отборочных игр в финальную часть турнира вышла псковская команда «Соседи», которую представляли учащиеся Москвинской школы Юрий Андреев и Дмитрий Васильев под руководством наставника Марии Большаковой. В полуфинале им противостояла команда «КсИл» из Приозёрска, которая выиграла все пять отборочных игр и считалась одним из фаворитов турнира. Но петанк – очень непредсказуемая игра, где даже один бросок может решить исход поединка. Так, после нескольких неудачных бросков соперников «Соседи» выиграли со счётом 7:6.

В финале турнира «Соседи» встретилась с опытной командой «Белые» из Санкт-Петербурга. На площадке кипели нешуточные страсти, отметили представители псковских спортсменов, потому что в составе «Белых» играл сын наставника псковской команды – самый «яркий» игрок турнира, ведь его шары при броске в прямом смысле высекали искры.

Весь зал замер во время финальной игры. Сначала псковские ребята отставали по очкам, но смогли собраться и одержали победу со счётом 13:7. Это первая победа в официальном турнире по петанку для псковских юниоров.

Все участники отметили, что организаторы турнира постарались создать максимально комфортную и уютную атмосферу с разными дополнительными активностями: в перерывах между играми спортсмены приняли участие в мастер-классах по народным играм от социального проекта «Скобариада – спорт для всех!» и клуба фехтования из Москвы.