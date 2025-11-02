Спорт

Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет на выходных

Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет с 8 по 9 ноября в псковском спорткомплексе «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации спортивной аэробики Псковской области.

Участие примут порядка 200 человек. Представлять свое мастерство будут спортсмены из Пскова: школа «Гармония», «Юность», «Бригантина», «Время первых» и Gym energy, а также команда из города Великие Луки.

Соревнования охватывают разные возрастные категории — на состязаниях выступают младшие группы от 6 до 11 лет, а также спортсмены в возрасте 12−14, 15−17 лет и взрослые 18+.

«Состязания охватят несколько номинаций: у нас есть соло-девочки, соло-мальчики, смешанная пара, где девочка с мальчиком вместе выступает, трио — это смешанный состав, могут там и мальчики, и девочки выступать. В группах из пяти человек тоже могут как мальчики, так и девочки выступать. Есть еще такие две номинации: Aerobics Dance и Aerobics Step», — рассказали в федерации.

Кубки будут вручаться за наивысший бал. Данное мероприятие выявит сильнейших, которые будут отобраны в сборную Псковской области.