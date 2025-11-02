Спорт

Школьников из Коми не пустили в псковский бассейн из-за отсутствия плавок

Школьников из Республики Коми не пропустили в псковский бассейн «Электрон» из-за отсутствия у нескольких детей доверенности от родителей на сопровождение тренером и отсутствия плавок у всей группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в универсальном спортивном комплексе.

Фото: aopsan / freepik

В редакцию ПЛН поступило обращение от гражданки, в котором утверждалось, что 12 школьников из Республики Коми, участников первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу, 3 ноября пришли в бассейн в сопровождении тренера. Однако они не смогли пройти контроль на входе.

«Тетенька на входе сразу огорошила, что необходимо предъявить паспорта. Зачем, почему, куда пойдут данные паспортов? Делать нечего, тренер на такси съездил в общежитие за документами. На этом чудеса не закончились. Та же сотрудница на входе начала тестировать плавки ребят, у многих ребят они не прошли её контроль! По её словам, с некоторых будет стекать слишком много воды. В бассейн школьников-гостей не пропустила. Конечно, дети переживут, но правомерность действий человека на входе вызывает сомнения», - заявила женщина.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в спортивный комплекс «Электрон», где пояснили, что у детей отсутствовало разрешение от родителей на сопровождение тренером. Также, как говорится в официальном ответе, дети были в нижнем белье, хотя по правилам бассейна посещение разрешено только в плавках и купальниках.

«В соответствии с правилами посещения бассейна УСК "Электрон", несовершеннолетним детям в возрасте до 14 лет разрешается посещать бассейн только в сопровождении родителя или иного законного представителя. Сопровождение ребенка иным лицом возможно только по доверенности, заполненной по форме УСК "Электрон" одним из родителей. Если администратор сомневается в возрасте посетителя, он вправе попросить паспорт для идентификации личности и возраста посетителя. Также в правилах посещения нашего бассейна определено требование к посещению бассейна исключительно в плавках или купальниках. Вход в бассейн в нижнем белье запрещен. В группе школьников было несколько несовершеннолетних детей без доверенности от родителей на сопровождение тренером. Вместе с тем все дети были без плавок, что явилось причиной отказа школьникам в допуске в аквазону УСК "Электрон"», - пояснили в спортивном комплексе.

Уточняется, что правила посещения бассейна УСК «Электрон» размешены в официальной группе «ВКонтакте» и на стойке администратора.