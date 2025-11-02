Школьников из Коми не пустили в псковский бассейн из-за отсутствия плавок

Школьников из Республики Коми не пропустили в псковский бассейн «Электрон» из-за отсутствия у нескольких детей доверенности от родителей на сопровождение тренером и отсутствия плавок у всей группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в универсальном спортивном комплексе.
Фото: aopsan / freepik
В редакцию ПЛН поступило обращение от гражданки, в котором утверждалось, что 12 школьников из Республики Коми, участников первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу, 3 ноября пришли в бассейн в сопровождении тренера. Однако они не смогли пройти контроль на входе.
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в спортивный комплекс «Электрон», где пояснили, что у детей отсутствовало разрешение от родителей на сопровождение тренером. Также, как говорится в официальном ответе, дети были в нижнем белье, хотя по правилам бассейна посещение разрешено только в плавках и купальниках.
«В соответствии с правилами посещения бассейна УСК "Электрон", несовершеннолетним детям в возрасте до 14 лет разрешается посещать бассейн только в сопровождении родителя или иного законного представителя. Сопровождение ребенка иным лицом возможно только по доверенности, заполненной по форме УСК "Электрон" одним из родителей. Если администратор сомневается в возрасте посетителя, он вправе попросить паспорт для идентификации личности и возраста посетителя. Также в правилах посещения нашего бассейна определено требование к посещению бассейна исключительно в плавках или купальниках. Вход в бассейн в нижнем белье запрещен. В группе школьников было несколько несовершеннолетних детей без доверенности от родителей на сопровождение тренером. Вместе с тем все дети были без плавок, что явилось причиной отказа школьникам в допуске в аквазону УСК "Электрон"», - пояснили в спортивном комплексе.
Уточняется, что правила посещения бассейна УСК «Электрон» размешены в официальной группе «ВКонтакте» и на стойке администратора.