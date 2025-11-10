Спорт

День самбо празднуется в России 16 ноября

Ежегодно 16 ноября в России, начиная с 2023 года, официально отмечается новый спортивный праздник – День самбо, установленный указом Президента РФ № 924 от 19 декабря 2022 года в целях популяризации и развития этого вида спорта.

Самбо (что расшифровывается как самозащита без оружия) – это вид спортивного и прикладного единоборства, который был разработан в СССР в 1920-1930-е годы. Принято считать, что основу этой спортивной дисциплины составляют техники дзюдо и джиу-джитсу, но также она сочетает в себе элементы спортивных и национальных видов борьбы и других стран, а также различные системы самозащиты.

Исторически у многих народов борьба (в различных национальных традициях и вариациях) играла не последнюю роль в воспитании мужчин. С развитием международного спорта национальные виды борьбы, самообороны и боевых искусств получали известность и приобретали популярность как виды спорта в разных странах, появлялись свои вариации, нарабатывался опыт.

С праздником всех причастных поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Поздравляю вас с Днём самбо. Этот праздник, посвящённый поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», - отметил он.

Президент добавил, что самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремлённость, самодисциплину и уважение к сопернику - качества, которые востребованы в жизни, пишут РИА Новости.

Напомним, что вчера, 15 ноября, в честь праздника в Писковичах прошли соревнования по самбо, в которых приняли участие спортсмены из Псковской области и Санкт-Петербурга.