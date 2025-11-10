Спорт

Спортсмен клуба Nordman стал чемпионом Псковской области по настольному теннису

Чемпионом Псковской области по настольному теннису стал член клуба «Nordman», мастер спорта Вадим Барышников. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ ВКонтакте

На чемпионате Псковской области, который прошёл в эти выходные, Вадим Барышников также занял первое место в смешанном парном разряде вместе с Анастасией Ильиной.

«Очевидно, что настольный теннис в Псковской области активно развивается. С каждым следующим турниром повышается накал борьбы. Крайне важно, что после длительной паузы на смену ветеранам приходит молодежь, которая показывает очень хороший уровень подготовки», - отметил Юрий Сорокин.

Итоги турнира:

Мужской разряд

Первое место: Вадим Барышников (клуб Nordman);

Второе место: Виталий Синченко;

Третье место: Михаил Марцеха (клуб Nordman).

Женский разряд

Первое место: Анастасия Беляева;

Второе место: Анастасия Ильина (клуб Nordman);

Третье место: Екатерина Седунова.

Женский парный разряд

Первое место: Анастасия Яблочкина, Анастасия Беляева;

Второе место: Валерия Маренкова, Анастасия Ильина (клуб Nordman);

Третье место: Анна Петрищева, Полина Петрищева.

Мужской парный разряд

Первое место: Сергей Терашкевич, Степан Бутырко;

Второе место: Павел Павлов, Андрей Чугаев;

Третье место: Михаил Марцеха, Виталий Шудегов (клуб Nordman).

Смешанный парный разряд

Первое место: Анастасия Ильина, Вадим Барышников (клуб Nordman);

Второе место: Анастасия Яблочкина (Псков), Виталий Шудегов (клуб Nordman);

Третье место: Александр Осипов, Екатерина Седунова.

«Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в спорте!» - написал Юрий Сорокин.