Спортсмен клуба Nordman стал чемпионом Псковской области по настольному теннису

Чемпионом Псковской области по настольному теннису стал член клуба «Nordman», мастер спорта Вадим Барышников. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ ВКонтакте
На чемпионате Псковской области, который прошёл в эти выходные, Вадим Барышников также занял первое место в смешанном парном разряде вместе с Анастасией Ильиной.
«Очевидно, что настольный теннис в Псковской области активно развивается. С каждым следующим турниром повышается накал борьбы. Крайне важно, что после длительной паузы на смену ветеранам приходит молодежь, которая показывает очень хороший уровень подготовки», - отметил Юрий Сорокин.
Итоги турнира:
Мужской разряд
Женский разряд
Женский парный разряд
Мужской парный разряд
Смешанный парный разряд
«Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в спорте!» - написал Юрий Сорокин.