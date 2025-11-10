Псковcкая обл.
Спорт

Спортсмен клуба Nordman стал чемпионом Псковской области по настольному теннису

16.11.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Чемпионом Псковской области по настольному теннису стал член клуба «Nordman», мастер спорта Вадим Барышников. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ ВКонтакте

На чемпионате Псковской области, который прошёл в эти выходные, Вадим Барышников также занял первое место в смешанном парном разряде вместе с Анастасией Ильиной.

«Очевидно, что настольный теннис в Псковской области активно развивается. С каждым следующим турниром повышается накал борьбы. Крайне важно, что после длительной паузы на смену ветеранам приходит молодежь, которая показывает очень хороший уровень подготовки», - отметил Юрий Сорокин.

Итоги турнира:

Мужской разряд

  • Первое место: Вадим Барышников (клуб Nordman);
  • Второе место: Виталий Синченко;
  • Третье место: Михаил Марцеха (клуб Nordman).

Женский разряд

  • Первое место: Анастасия Беляева;
  • Второе место: Анастасия Ильина (клуб Nordman);
  • Третье место: Екатерина Седунова.

Женский парный разряд

  • Первое место: Анастасия Яблочкина, Анастасия Беляева;
  • Второе место: Валерия Маренкова, Анастасия Ильина (клуб Nordman);
  • Третье место: Анна Петрищева, Полина Петрищева.

Мужской парный разряд

  • Первое место: Сергей Терашкевич, Степан Бутырко;
  • Второе место: Павел Павлов, Андрей Чугаев;
  • Третье место: Михаил Марцеха, Виталий Шудегов (клуб Nordman).

Смешанный парный разряд

  • Первое место: Анастасия Ильина, Вадим Барышников (клуб Nordman);
  • Второе место: Анастасия Яблочкина (Псков), Виталий Шудегов (клуб Nordman);
  • Третье место: Александр Осипов, Екатерина Седунова. 
 

«Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в спорте!» - написал Юрий Сорокин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
