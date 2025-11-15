Спорт

Людмила Аржанникова назвала преимущество стрельбы из лука как олимпийского вида спорта

Кто больше занимается стрельбой из лука — мужчины или женщины, и в чем преимущество стрельбы из лука как олимпийского вида спорта, обсудили в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» с заслуженным мастером спорта СССР, бронзовым призёром XXV летних Олимпийских игр и двухкратной чемпионкой мира Людмилой Аржанниковой.

Людмила Аржанникова отметила, что в целом количество занимающихся стрельбой из лука среди мужчин и женщин примерно одинаково. Она добавила, что девочки начинают быстрее попадать в цель благодаря своим характеристикам, а мальчики их догоняют позже: «Девочки начинают быстрее попадать, раньше, чем мальчики, потому что они по своим врожденным характеристикам более аккуратные, более уравновешенные. Но потом мальчики их догоняют, и получается очень интересный союз».

Гостья студии акцентировала, что на Олимпийских играх существует совместное соревнование мужчин и женщин, где они выступают как команда с общим зачетом и борются за олимпийскую медаль вместе.

Чемпионка мира также рассказала, что для получения титулов необходимо выиграть множество турниров и подтвердить свою форму в Олимпийский год:

«Наш вид спорта интересен из-за медалей, благодаря множеству заслуг, которые мы достигаем на пути к Олимпиаде. Почему вы перечисляете так много всяких моих заслуг? Потому что, чтобы квалифицироваться для участия в Олимпийских играх, спортсменам необходимо выиграть множество турниров и завоевать квоту, потом ещё во время Олимпийского года подтвердить свою форму».

Гостья студии также поделилась своим опытом и добавила, что мужчины лучше разбираются в материале, тогда как женщины проявляют свои сильные стороны в тактике: «Мужчины лучше разбираются в материале — лук, стрелы, подгонка, вот это всё, а мы в тактике. Как раз вот олимпийская медаль общего зачёта — это интересный совместный труд».

Людмила Аржанникова подчеркнула, что стрельба из лука приносит много медалей на Олимпийских играх, что делает этот вид спорта привлекательным для развития в городах. Заслуженный мастер спорта СССР привела пример, что подготовка команды по другим видам спорта требует много ресурсов и людей, тогда как стрельба из лука предлагает больше возможностей для завоевания медалей в разных категориях — личных, командных и смешанных:

«Вот, допустим, подготовить команду волейболистов, футболистов, ватерполистов — это же куча людей и куча денег. И одна медаль всего. А у нас медаль в личном, в командном, в миксе мужчина-женщина. Еще и отдельно мужчина (личное соревнование), отдельно женщина (личное), отдельная команда мужчин. Понимаете, сколько медалей? Это для того, чтобы прогремело имя города на всю страну и на весь мир. Это стрельба из лука».