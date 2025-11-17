Спорт

Соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука начнутся 21 ноября в Великих Луках

Соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука начнутся в Великих Луках 21 ноября, сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья этих соревнований, исполнительный директор Псковской областной общественной организации «Федерация стрельбы из лука», заслуженный работник физической культуры РФ Виталий Андреев.

Открытие запланировано в спортивном комплексе «Стрелец» в 10:00.

На соревнованиях выступят участники в двух возрастных группах: от 13 до 18 лет и от 18 до 21 года.

На данный момент зарегистрировано 703 участника, но ожидается, что количество желающих увеличится.

Для участия спортсмены должны зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, также необходимо предоставить справку о состоянии здоровья и страховку.

Победители получат кубки, медали и грамоты.