Спорт

Соревнования по многоборью прошли в спортклубах «С-фитнес Псков» и «Супер фитнес Псков»

Соревнования по многоборью прошли в спортивных клубах «С-фитнес Псков» и «Супер фитнес Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортклубах.

Фотографии предоставлены Георгием Пономаревым

«Вчера очень тепло и по-дружески награждали победителей и призёров соревнований по многоборью в клубах "С-фитнес Псков" и "Супер фитнес Псков"», - поделился генеральный директор сети клубов «С-фитнес» Георгий Пономарев .

Он отметил, что были категории, где борьба была за каждый балл, каждое очко.

«Но, в целом, было очень радостно вручать медали всем, кто этот месяц прыгал, бегал, делал пресс и поднимал разные тяжести. Друзья, мы в одной вере, мы вместе! Всех обнял», - заключил генеральный директор сети клубов «С-фитнес».