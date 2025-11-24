Спорт

Псковичка борется за выход на международные турниры по гребле в Краснодаре

Псковичка Ксения Игнатьева борется за медали и право выступать на международной арене, стартовав на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в Краснодаре, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки Псковской области».

Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки Псковской области»

Эти старты станут для нее ключевым испытанием в отборе на международные турниры.

В первой гонке на 2000 метров Ксения Игнатьева заняла четвертое место, уступив бронзовому призеру из Севастополя Полине Никитенко. Разрыв был менее секунды.

Следующим испытанием станет предварительный заплыв на 500 метров, а завершающим — гонка на 200 метров, которые состоится 26 ноября.