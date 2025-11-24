Спорт

Первенство среди семей в Великих Луках выиграла команда Игнатенковых

В первенстве города Великие Луки под названием «Папа, мама, я – спортивная семья», которое прошло в Доме спорта, участвовали восемь семей, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки».

Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки»

Победителем стала семья Игнатенковых из школы №2, занявшая 1 место. На второй ступеньке пьедестала оказалась семья Ефремовых из Гимназии имени Софьи Ковалевской, а третье место завоевала семья Мишуровых из Кадетской школы.

Теперь победители представят Великие Луки на областном финале в Пскове.