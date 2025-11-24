Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса «История студенческого спорта», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Изображения: Музей спорта Псковского края
За три года участия в конкурсе музей завоевал призовые места в разных номинациях:
Награждение победителей и призёров конкурса состоится 5 декабря в Санкт-Петербурге в рамках конгресса «Росстудспорт».
Организаторами конкурса выступают министерство спорта РФ, Государственный музей спорта РФ и Российский спортивный студенческий союз.