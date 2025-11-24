Спорт

Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса «История студенческого спорта»

Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса «История студенческого спорта», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображения: Музей спорта Псковского края

За три года участия в конкурсе музей завоевал призовые места в разных номинациях:

В 2025 году музей занял третье место в номинации «За лучшую популяризацию музейной деятельности»;

В 2024 году стал победителем в номинации «Лучшее просветительское мероприятие»;

В 2023 году занял второе место в номинации «Лучшая экспозиция по истории студенческого спорта».

Награждение победителей и призёров конкурса состоится 5 декабря в Санкт-Петербурге в рамках конгресса «Росстудспорт».

Организаторами конкурса выступают министерство спорта РФ, Государственный музей спорта РФ и Российский спортивный студенческий союз.