Спорт

«Супер Фитнес» собрал спортсменов на дружеский «Крабовый замес» в Пскове

В Пскове прошли соревнования «Крабовый замес», организованные клубом «Супер Фитнес». Участники состязались в беге, функциональных упражнениях, силе и на полосе препятствий, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортклубе.

Фото здесь и далее: Супер Фитнес Псков

Гости из Санкт-Петербурга показали отличный результат, забрав с собой «серебро». Однако псковские спортсмены не отставали: команда забрала «золото» и «бронзу», подтвердив высокий уровень подготовки.

Но главным итогом соревнований стала неповторимая атмосфера. По словам организаторов и участников, было «душевно и тепло — так, как может быть только у нас».