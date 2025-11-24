Спорт

Всероссийские соревнования по ММА пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Великих Луках с 13 по 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации ММА по Псковской области.

Местом проведения соревнования станет спортивный комплекс «Стрелец». Бои будут проходить в большом зале в восьмиугольном закрытом ринге - октагоне. Ожидается участие студентов, курсантов и аспирантов дневной формы обучения ВУЗов, представляющих субъекты России в возрасте от 18 до 25 лет.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Российский Федерации, ООО «Российский студенческий спортивный союз», ООО «Союз ММА России», ПООО «Федерация – ММА», министерство спорта Псковской области.

«Псковская областная Федерация ММА приглашает вас на это грандиозное событие — Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) среди студентов. Не упустите шанс стать свидетелем этого захватывающего зрелища, которое обещает стать настоящим праздником спорта и мужества! 13 декабря — начало соревнований в 11.00, 14 декабря — финальные поединки в 12.00» - сообщили в федерации.