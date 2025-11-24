Спорт

Сборная Росгвардии победила в спартакиаде силовых ведомств Псковской области

В Псковской области завершилась спартакиада регионального отделения «Динамо» среди силовых ведомств. Сборная управления Росгвардии по Псковской области заняла первое место среди всех команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В течение года, представители десяти силовых ведомств региона соревновались в восьми видах спорта, как в летний, так и в зимний период. Росгвардейцы продемонстрировали свои спортивные навыки в лыжных гонках, плавании, волейболе, гиревом спорте, легкоатлетическом кроссе и служебном двоеборье.