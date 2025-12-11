Спорт

Бесплатно не по карману

Спорт — это не роскошь, а норма жизни. Но чтобы занятия физкультурой стали здоровой привычкой большинства, важно не только популяризировать спорт, но сделать его максимально доступным. Особенно для молодого поколения, у которого еще все впереди и нет противопоказаний к усиленным тренировкам.

О том, есть ли у юных и взрослых псковичей возможность развивать свои физические навыки и что мешает доступности массового спорта, узнала Псковская Лента Новостей.

Выбор есть

По сравнению с периодом 20-летней давности, можно констатировать: массовый спорт если не бегом, то твердым шагом идет вперед. Даже на примере Пскова. В городе ежегодно проходит масса мероприятий и для профессионалов, и для любителей. А уж бегунов на улицах, особенно в теплое время года, не сосчитать. Реконструируются стадионы, строятся новые спортивные объекты, так называемых ФОКОТов, а попросту - хорошо оборудованных школьных площадок, становится все больше. А построенный в начале 2010-х Ледовый дворец сразу сделал возможным круглогодичные тренировки на льду хоккеистов и фигуристов.

«Основной задачей в работе администрации города Пскова в области физической культуры и спорта является реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» в муниципальном образовании «Город Псков». Она предусматривает создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, строительство новых спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования», - рассказали в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Как отметили в комитете, на территории Пскова работают восемь спортивных школ. Школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» предлагает занятия по плаванию, «Ника» - по гребному спорту, гребле на байдарках и каноэ, баскетболу, лыжам и биатлону. Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда» развивает такие виды, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, гандбол, спортивное ориентирование, велосипедный спорт, конный спорт, адаптивные виды спорта. В спортивной школе «Гармония» проходят занятия по художественной гимнастике, спортивной аэробике, тхэквандо. Бокс, кудо, фехтование, спортивную борьбу, джиу-джитсу преподают в спортивной школе «Лидер»; кикбоксинг, самбо, дзюдо, каратэ — в спортшколе «Мастер»; футбол — в школе «Стрела», фигурное катание и хоккей - в спортшколе «Олимп». Также в Пскове есть стадион «Машиностроитель», где проходят физкультурно-оздоровительные мероприятия.

«Наибольшим спросом пользуются игровые виды спорта, единоборства. Все перечисленные дисциплины в последние годы востребованы, развиваются и не теряют популярность»,- сообщили в комитете.

Занятия в спортивных школах проводятся на безвозмездной основе. Платные услуги возможны только на спортивно-оздоровительном этапе. «Это обучение по общеразвивающей программе, целью которого является дальнейшее зачисление на программы спортивной подготовки. Такие группы есть в школах «Барс» и «Гармония», средняя стоимость платной услуги составляет 1500 рублей в месяц», - пояснили в спорткомитете. Добавив, что по информации регионального министерства спорта, платные услуги есть и в аналогичных группах по фигурному катанию и хоккею в спортивной школе «Олимп».

Надо отметить, что спортивная школа «Олимп» - это государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области, которое готовит спортсменов по самым разным видам спорта. Помимо фигурного катания на коньках и хоккея, здесь проходят занятия по армрестлингу, боксу, гребному спорту, по спорту лиц поражением ОДА (дисциплины: «спортивное ориентирование», «настольный теннис», «пауэрлифтинг», «армрестлинг»), лыжным гонкам и биатлону, футболу, дзюдо, самбо, стрельбе из лука, велосипедному спорту, по спорту глухих (дисциплина «велосипедный спорт-шоссе»), воздушно-силовой атлетике.

Отделения и филиалы спортивной школы «Олимп» находятся не только в Пскове и Псковском муниципальном округе, но и в городе Великие Луки, Островском и Пушкиногорском муниципальных округах. В группах по видам спорта занимаются обучающиеся разного возраста, в зависимости от этапа спортивной подготовки. Спортом лиц с поражением ОДА дисциплины «пауэрлифтинг» и «армрестлинг» занимаются спортсмены, участники СВО. «У нас в спортивной школе развивается много видов спорта и дисциплин. В некоторых видах спорта «хоккей» и «фигурное катание на коньках» есть платные спортивно-оздоровительные группы. Занятия в группах по остальным 13 видам спорта - 100% бесплатные», - рассказал директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Псковской области «Спортивная школа «Олимп» Артур Акавов.

Что касается платы за занятия в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию на коньках, Артур Акавов пояснил, что содержание ледовой арены требует значительных затрат. Учреждение является автономным и большую часть затрат на коммунальные услуги приходится оплачивать самостоятельно. Спортивно-оздоровительные группы - это группы, где обучающиеся впервые знакомятся с видом спорта, «бывает так, что из 30 детей в спортивно-оздоровительной группе к концу года остается только человек 17». Если ребенок, пройдя обучение на спортивно-оздоровительном этапе по видам спорта «хоккей» и «фигурное катание на коньках», решает остаться, то переходит в группу этапа начальной подготовки и занимается уже бесплатно.

Участие в соревнованиях

Начиная с начального этапа юные фигуристы участвуют в спортивных мероприятиях. Если учебно-тренировочные занятия проводятся на бесплатной основе, то при выездах на турниры и сборы большая часть затрат ложится на плечи родителей.

«Что касается хоккея, финансировать участие в соревнованиях и сборах в том объеме, в котором хотят ребята и родители, у спортивной школы нет возможности.Командный вид спорта требует больших затрат. Для участия в соревнованиях родители сами находят средства и возят детей на спортивные мероприятия, например, детскую хоккейную лигу, коммерческие турниры. Таких турниров много. Но в прошлом году спортивная школа приобрела автобус. Теперь есть возможность обеспечивать транспортом на соревнования от спортивной школы», - пояснил директор учреждения.

По его словам, финансирования на участие в соревнованиях хватает только на то, чтобы выполнять необходимый минимум. «Если мы запланируем максимум выездов на спортивные мероприятия по хоккею, то остальные 14 видов спорта, развиваемые в нашей школе, останутся без участия в соревнованиях», - пояснил Артур Акавов.

Примерно так же обстоят дела и в других спортивных школах. Например, занятия по футболу в СШ «Стрела» бесплатные. Игровую форму юным футболистам также предоставляет организация. Но на этом все. «Все остальное — мячи, бутсы и т.д. сами покупаем. Но что особенно ощутимо — это большие взносы за участие в соревнованиях и организация поездок. У местных клубов нет своего транспорта, поэтому аренду автобусов, услуги водителей оплачиваем мы. Самый дешевый вариант (однодневная поездка) — тысяч шесть, если соревнования два-три дня — то уже двадцать», - заметила псковичка Наталья, мама 9-летнего футболиста.

Несмотря на то, что футбол занимает значительную часть в статье расходов семейного бюджета, бросать тренировки никто не собирается. Сыну Натальи футбол очень нравится, и родители ребенка поддерживают. «Раньше спортом начинали заниматься со школы. Сейчас, наверное, такая мода, что надо свое чадо как можно раньше отдать в какую-то спортивную секцию. Наш сын стал заниматься футболом с трех лет. Был набор в группу, попробовали — понравилось», - рассказала женщина.

В теплое время года юные футболисты занимаются на стадионе «Машиностроитель». А вот с тренировками в зимнее время — сложности: «Мы только недавно стали заниматься в зале. Еще в конце ноября, уже снег выпал, а они с 8 до 10 вечера на улице. Зимой занятия проходят в манеже, он не особо отапливаемый. Проблема в городе — очень мало залов».

О нехватке спортивных сооружений говорит и председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта, тренер-преподаватель спортивной школы «Ника» Константин Чижов. «В Пскове ведется колоссальное строительство, город вырос по площади практически в два раза, но, к сожалению, в новых жилых кварталах не построено ни одного спортивного объекта. Самая главная проблема доступности сейчас - это именно отсутствие залов, прежде всего, игровых. Баскетболисты нашей школы практически не имеют возможности серьезно готовиться к соревнованиям высокого уровня», - говорит он.

Константин Чижов считает, что на Запсковье должно быть построено еще один-два спортивных объекта и два-три — на Завеличье. «У нас все-таки не южный климат — и нужны залы: и для футболистов, и для баскетболистов», - говорит он.

Без дворовой закалки

Что касается гребли, то тренировочных площадей хватает, так как занятия проходят на воде. Но и здесь есть проблемы. «Теперь акватория между двумя мостами очень сильно напоминает питерскую. В летнее время стало ходить много прогулочных, арендованных катеров. Скорость они не сбавляют, когда видят, что юные спортсмены на воде. Хоть тренируйся в 6 утра, пока никого нет!» - отмечает он.

Также есть дефицит инвентаря. «У нас большой приток спортсменов на отделение байдарки и каноэ - требует обновления лодочный парк. Кроме того, у школы нет своего автомобиля и вышла из строя прицепная конструкция».

Тренер отмечает, что желающих заниматься в спортивной школе хватает. «По баскетболу у наших ребят хорошие результаты, и дети к нам идут. Что касается гребли, тоже идут. Но академическая гребля — достаточно сложный вид спорта и требует серьезной физической подготовки. А детей приводят совершенно не готовых», - обозначил еще одну проблему Константин Чижов.

По его словам, процедура отбора предполагает выполнение контрольных нормативов. «Но из ребят, которые приходят и хотят у нас заниматься, практически никто не может эти нормативы выполнить! Нам приходится подтягивать их с самого начала. По сравнению с советским периодом подготовленность детей очень слабая», - добавляет он.

Причины, по его словам, очевидны: «Дело в том, что дети сейчас сидят в телефонах, в компьютерах, они изнеженные. Ни в футбол, ни в хоккей на улице не играют, да и вообще на улице они в детском возрасте практически не гуляют. Дворовой закалки у них нет. Поколение слабое, выросшее на сникерсах, кока-коле и чипсах. Приходится нам исправлять это все. И это проблема не одного-двух, а всех видов спорта», - считает тренер.

К слову, дворовый спорт в регионе пытались возрождать несколько лет назад, организуя спортивные соревнования на спортивных площадках в жилых микрорайонах. Проект Лига дворового футбола Псковской области даже вошел в число лучших проектов Фонда президентских грантов, завершенных в 2021 году, но большого распространения не получил.

Все бегут

С бегом дела обстоят намного лучше. Выходящих на пробежки по обновленным паркам и набережным псковичей с каждым годом все больше и больше, как и мероприятий для них. «Любительских стартов становится очень много. Они проходят практически каждые выходные, в том числе, в Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас очень хорошо налажена коммуникация с большими городами, можно легко добраться до любого мероприятия на машине, на «Ласточке», на самолете», - рассказал главный тренер школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин.

Опять же участие в марафонах и полумарафонах стоит денег, занятия в школе бега - тоже. Но можно найти возможность тренироваться достаточно бюджетно. «В выходные нередко устраиваем пробежки бесплатно. В нашей школе за первую групповую тренировку можно не платить. А 1 января у нас традиционный забег - вот уже 10 лет я просыпаюсь и организовываю это мероприятие со своей командой. В этот раз мы объединяемся со всеми беговыми движениями региона», - сообщил Александр Кузьмин.

По его словам, появляются и новые виды спорта, которые набирают популярность. «Например, гонки с препятствиями. Это молодой вид спорта, но у нас в Пскове уже есть федерация. Мы готовим спортсменов, которые выступают на крупных соревнованиях. Возможно, скоро в регионе появится первый кандидат в мастера спорта и мастер спорта по этому виду», - отметил Александр Кузьмин.

Таким образом, тяга к здоровому образу жизни у псковичей есть. Мода на спорт тоже, в том числе и у родителей маленьких детей. Не хватает достаточного количества спортивных залов, оборудования. То есть, с одной стороны, спортивные дисциплины доступны, с другой стороны — для достижения результатов и побед на соревнованиях не хватает финансов. Поэтому массовый спорт при всей его видимой доступности по-прежнему не всем по карману.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой