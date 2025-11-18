Псковcкая обл.
Спорт

От разбитых окон до крупных городских турниров: Как в Пскове Любительскую футбольную лигу создали

18.11.2025 09:19|ПсковКомментариев: 0

Более 15 лет в Пскове существует Любительская футбольная лига. За время своего существования она успела объединить множество ценителей футбола со всей области. У сотен мальчишек, игравших во дворе и наблюдавших за любимыми футболистами по телевизору, появилась возможность создать свою команду. Многие из вчерашних школьников сумели стать профессиональными футболистами. Как появилась лига и как она развивалась, рассказали ее создатели - Артем Алексеев и Максим Станкевич.

 

- Расскажите, когда появилась Любительская футбольная лига. Как возникла идея ее создания?

- Все началось в 2008 году в формате дворового футбола. Это была классика дворовой культуры. Матчи игрались без судей, на полях, которые не соответствовали никаким нормам. Со временем соревнования прекратились, а дух соперничества оставался, поэтому захотелось создать что-то похожее на турнир для городских команд. Так появилась Лига Дворового футбола, а впоследствии Любительская футбольная лига города Пскова.

- А кто стоял у истоков?

- У истоков этих соревнований стояли Артем Алексеев и Леонид Пономаренко. Первые соревнования проходили под их руководством. Но уже второй турнир в 2008 году проходил при поддержке Валерия Георгиевича Семенова, представителя спорткомитета и тренера «Стрелы». Он занимался организацией турниров, приносил кубки для победителей.

Со временем в работу включился Максим Станкевич, и Валерий Георгиевич начал отходить от дел. В принципе, костяк ЛФЛ и на данный момент сохраняется в первозданном виде, так как Леонид в настоящий момент занимается съемкой матчей.

- Расскажите о себе чуть подробнее.

Максим Станкевич: Нормально заниматься футболом я стал только тогда, когда приехал в Псков, это был 2005 год. Пробовал играть, ходил на тренировки одной из команд. С любительским, в то время дворовым футболом, я столкнулся, когда меня пригласили поиграть за их команду ребята с моего двора, с кем мы дружили. Там на турнире мы буквально сразу познакомились с Артемом, и, наверное, спустя один турнир, он пригласил меня в «Триумф». Далее наша дружба стала развиваться, мы начали вместе организовывать турниры, развивать любительский футбол. Сейчас я семейный человек, пытаюсь совмещать семью, госслужбу и футбол. Пока получается успешно.

Артем Алексеев: На момент создания лиги я был еще школьником, учился в 9-м классе. Но желание организовать что-то массовое уже было. В то время как раз начали развиваться соцсети, что, безусловно, помогло создать группу и объединить всех вокруг футбола. На данный момент я являюсь сотрудником автобусного парка. Поэтому организация соревнований является скорее хобби, чем основным видом деятельности.

- Помните первый проведенный турнир? Какие эмоции тогда испытали?

- Да, конечно. Это был насыщенный турнир. В нем принимали участие команды со всего города. На тот момент их было 8, а матчи проходили на территории школ и дворов. Борьба шла до последнего тура. Кто участвовал в этих матчах, не дадут соврать, что это были бескомпромиссные игры. Матчи проходили в два круга, а победителей даже награждали призами от газеты «Наша ТВ Неделя».

- Как менялось количество команд со временем?

- Естественно, после первого турнира, в котором участвовали 8 команд, а также при освещении его в газете, информация быстро разошлась, и уже во втором турнире на стадионе «Машиностроитель» участвовало порядка 25 команд. Собственно наш рекорд – это 31 команда в 2021 году. Кроме того, мы периодически вводим новые форматы турниров. Стараемся придерживаться ежегодного плана: проводим большой турнир в формате Лиги и несколько классических кубков в групповом формате.

- Кто выходит на поле? Это обычные ребята со двора или профессиональные футболисты с опытом?

- На самом деле принимают участие и те, и другие. Многие ребята, которые уже закончили играть в футбольных клубах, также принимают участие в наших соревнованиях. Приходят и из «нефутбольной» жизни, т.е. простые ребята.

- Возможно ли попасть в существующую команду или даже создать свою?

- Да, любой коллектив может принять участие в наших турнирах, ничего сложного для этого нет. А индивидуальные игроки могут написать в группе в соцсетях и представить свое резюме. У нас даже есть свои трансферы, когда игроки переходят из одной команды в другую. Но это не всегда хорошо. Бывают такие ситуации, что команда не заявляется на очередной кубок и ее попросту «растаскивают». Сами переходы в основной массе происходят больше из-за дружеских отношений, хотя иногда случаются и финансовые.

- Были ли среди игроков, скажем, настоящие звезды?

- Да, были. Один из самых ярких примеров - Владислав Сакадеев. В Любительской лиге он играл за такие команды, как «Барса-95», «Триумф» и «Pepsi». А затем отправился покорять Медиалигу, где собственно также не потерялся и выглядит уверенно. Не так давно выиграл Кубок Медиалиги в составе «ФК 10».

Работал и футболистом, и продавцом: история успеха псковича, покоряющего московскую медиалигу

Еще один пример - Владислав Мастерной. Он также играл за «Барсу-95», а после переехал в академию «Спартака» и поиграл в Премьер-лиге за «Факел». Сейчас выступает за «СКА-Хабаровск».

Были и те, кто успел поиграть за рубежом. Владислав Дрогунов, также выступал за «Барсу-95», уехал в Португалию, попробовал себя там, затем вернулся и сейчас успешно выступает за брянское «Динамо».

Также можно отметить ребят из футбольного клуба «Псков», завершивших профессиональную карьеру.

- А по поводу команд. Есть ли клубы, которые имеют успехи на уровне области или даже выше?

- Основное направление нашей работы – это все-таки мини-футбол. У нас в городе не так много инфраструктуры, чтобы попробовать поучаствовать в соревнованиях рангом выше. Но есть отдельные примеры. Например, команда «Интер» регулярно участвует в первенстве Северо-Запада. Это уже определенный уровень.

- Любительская футбольная лига существует достаточно давно. Может быть, вспомните какие-то курьезные или забавные моменты?

- Если можно считать разбитое окно за забавный момент, то было и такое.

- Ого! Как это произошло?

- Лет 8 назад мы играли на футбольной площадке 14-й школы, на так называемой «резинке». Причем, буквально только заехали на эту площадку. И в одном из матчей произошел такой курьез. Человек бьет по воротам, мяч пролетает сквозь сетку, и попадает прямо в окно дома, который находится за коробкой. Мяч жительница нам не отдала до приезда полиции. Соответственно, матч пришлось остановить и продолжить в другой день. Объяснили полиции, что это было не специально и без злого умысла с нашей стороны. На следующий день нам с отцом (Артему Алексееву - прим.) пришлось вставлять стекло. А впоследствии решили монтировать на площадке заградительную сетку, чтобы больше таких случаев не было. Она, вроде бы, до сих пор там висит.

- Интересно. Идем дальше. Какие команды самые титулованные?

- Если брать ранний этап нашей лиги, то это команды «Барса-95» и «Триумф». А если говорить о нынешнем этапе, то в последние сезоны идет борьба между командами «Интер», «Строймаг» и «Pepsi», реже «Триумф». Они и выигрывают трофеи.



- Заметил, что у части команд есть тренеры, которые разбирают тактику. Это личная инициатива, амбиции или что-то еще?

- В последние сезоны ребята вышли на определенный уровень игры и простого обсуждения между собой уже не хватает. Поэтому все чаще те команды, которые хотят бороться за трофеи, приглашают либо специалистов, либо ребят с большим опытом для работы над тактикой, построения системы тренировок и так далее. Бывает и личная инициатива. Кто сильнее в клубе, берет все в свои руки и начинает управлять командой, становится, по сути, играющим тренером.

- А какие амбиции у самой лиги? Есть ли планы по дальнейшему развитию? Может быть, мечты?

- Амбиции всегда есть, хочется развиваться и двигаться вперед. В свое время мы сделали определенный рывок – ввели операторов для исключения спорных моментов в игре, они
своего рода являются видеоассистентами главного судьи. Приобрели гарнитуру для работы в паре для судей, продолжаем снимать, вести трансляции ключевых матчей и их статистику на сайте.

Продолжим и в будущем держать планку, дорабатывая определенные моменты. Что касается мечты, то конечно, хотелось бы, чтобы у Лиги было свое поле или спортивный зал. Сейчас наступило время, что у нас в городе и в районе осталось всего два спортивных
зала и туда часто не пробиться. Из-за этого даже не состоится традиционный Кубок открытия весной 2026 года.

Беседовал Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
