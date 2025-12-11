Спорт

Кубок Псковской области по тяжелой атлетике прошел среди юношей

Кубок Псковской области по тяжелой атлетике прошел 13 декабря. Соревнования прошли в спортивном комплексе школы №16. В них приняло участие 12 юношей из Пскова и поселка Бежаницы. Участники занимаются в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда», спортивном клубе «Крепыш» школы №16, школе тяжелой атлетики «Ромашка» и в Бежаницком центре развития творчества детей и юношества, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова / ПЛН

Соревнования проходили в дисциплине «двоеборье», включающей рывок и толчок штанги.

В категории до 33 кг победителем стал Иван Филиппов (СШОР «Надежда») с результатами: рывок 28 кг, толчок 40 кг. На втором месте Тимур Писконский (СК «Крепыш») с результатами: рывок 14 кг, толчок 18 кг.

В категории до 37 кг победил Даниил Нищик (СШОР «Надежда») с результатами: рывок 28 кг, толчок 40 кг.

В категории до 55 кг победителем стал Юсуф Саидов (СШОР «Надежда») с результатами: рывок 47 кг, толчок 65 кг. На втором месте Артем Иванов (СК «Крепыш») с результатами: рывок 14 кг, толчок 16 кг.

В категории до 81 кг победителем стал Лев Васильев (Бежаницкий ЦРТДиЮ) с результатами: рывок 31 кг, толчок 42 кг.

В категории свыше 81 кг выступало два разновеликих спортсмена. Первое место занял Тимофей Соловьев (СШОР «Надежда») с результатами: рывок 40 кг, толчок 45 кг. Второе место занял Артем Тляканов (Школа ТА «Ромашка») с результатами: рывок 34 кг, толчок 50 кг. Разница в результатах двоеборья составила всего 1 кг, при этом победитель на 15 кг тяжелее.

Кубок области был закрытым, без гостей из других регионов. Поэтому участников было совсем немного. Кроме того, не было среди участников девушек и взрослых спортсменов. Выступали только юноши.

В некоторых категориях разница в уровне подготовки была очень значительной, результаты отличались в два раза.

Как сообщил президент региональной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков, на соревнованиях был установлен один новый рекорд Псковской области. Георгий Павлов из Бежаниц установил новый рекорд 100 кг в толчке в категории юношей до 55 кг. Однако с 2026 в тяжелой атлетике начнут действовать новые весовые категории. И таблицу рекордов придется начинать заново.