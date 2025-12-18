Спорт

В псковском лицее № 4 прошло футбольное занятие от школы «Машиностроитель»

В лицее №4 «Многопрофильный» города Пскова состоялось тематическое занятие по футболу для учеников пятого класса, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии предоставлены Андреем Лупановым

Занятие провели опытные тренеры футбольной школы «Машиностроитель» Антон Ременчик, Константин Назимов и Иван Полонский.

В ходе занятия тренеры продемонстрировали школьникам комплекс специальных упражнений и базовых приёмов, которые традиционно используются на тренировках с юными футболистами. Ребята с энтузиазмом включились в работу: отрабатывали навыки ведения мяча и осваивали правильную технику удара.

Кульминацией мероприятия стал дружеский товарищеский матч, в котором приняли участие все ученики.