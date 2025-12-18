Спорт

72-летнему жителю Струго-Красненского муниципального округа вручили золотой знак ГТО

Сегодня в администрации округа 72-летнему Юрию Логинову, проживающему в Стругах Красных, вручили золотой знак ГТО за успешную сдачу нормативов 18-й ступени комплекса ГТО — заключительной в рамках возрастной группы 70 лет и старше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Струго-Красненского района / Telegram

На вопрос, как ему удается достигать таких спортивных результатов в преклонном возрасте, Юрий Логинов с уверенностью ответил, что любовь к спорту — это его стиль жизни.

«В пожилом возрасте очень важно знать меру в нагрузках и соревнованиях. Но если вы чувствуете в себе силы поддерживать свои результаты, то не страшно, что вам уже много лет!», — резюмировал спортсмен.