Первые в этом году соревнования по лыжным гонкам прошли в Невеле

В Невеле состоялись первые в 2026 году соревнования по лыжным гонкам, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Олег Майоров / Telegram-канал

По его словам, традиционно именно Невель становится стартовой площадкой для крупных лыжных состязаний, которые собирают сотни участников не только из Псковской, но и из Тверской области, а также из Республики Беларусь.

В нынешнем году на трассу вышли около 190 спортсменов — от самых юных до опытных лыжников. Примечательно, что среди участников оказались и дети, едва перешагнувшие четырёхлетний рубеж: они уверенно чувствовали себя на лыжне и с энтузиазмом преодолевали дистанцию.

Олег Майоров отметил, что организаторы обеспечили комфортные условия для всех гостей: лыжня была качественно подготовлена, в раздевалках царила тёплая атмосфера, а после финиша каждого спортсмена ждали горячий чай с ароматной выпечкой и вкусная домашняя каша.

По словам Олега Майорова, мероприятие прошло на высоком уровне — отличная организация порадовала всех присутствующих. Глава округа поблагодарил организаторов и участников соревнований, отметив праздничную атмосферу и слаженную работу команды.