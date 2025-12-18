Спорт

Бегуны из Псковской области получат шанс на 5 млн: Петербургский марафон в 4 раза увеличил призовой фонд

Титульный спонсор 99-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» увеличит размер выплат спортсменам в четыре раза и вручит победителям 2026 года более 8 миллионов рублей. ВТБ сообщил, что наградит атлетов с лучшими результатами на мужской и женской марафонской дистанциях, в том числе выделит пять миллионов рублей за достижение нового рекорда России.

Изображение: Gemini

В 2026 году марафон пройдет 6 сентября, в нем традиционно участвуют жители многих регионов страны, в том числе из Карелии, Коми, Псковской, Новгородской и Архангельской областей.

За новый официальный рекорд России на марафонской дистанции планируется сделать беспрецедентную выплату для одного из старейших марафонов Европы – пять миллионов рублей. Они будут вручены спортсмену, который побьет действующий рекорд на момент проведения марафона.

За рекорд трассы на дистанции 30 километров банк вручит один миллион рублей. Текущий рекорд – 1:29:14 – установил в 2025 году Ринас Ахмадеев на 98-м Петербургском марафоне «Пушкин – Петербург».

«Мы поставили амбициозную цель – вернуть рекорд России домой. Трасса «Пушкин – Петербург» – одна из самых быстрых в Европе, и здесь реально показать превосходящее текущий результат время», – отметил Дмитрий Павлов, президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

В настоящее время рекорд страны принадлежит Алексею Соколову (2:09:07), который он установил в 2007 году в Дублине.

«Уверен, что рекордный призовой фонд марафона «Пушкин – Петербург» повысит статус соревнований, добавит им еще больше драйва и станет дополнительным стимулом для профессиональных спортсменов и любителей бега, которые уже сегодня начинают подготовку к старту», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Помимо специальных призов за рекорды, банк определил призовой фонд для победителей основной дистанции 42,2 километра. За первое место как среди мужчин, так и среди женщин предусмотрено по 700 тысяч рублей, за второе место – по 500 тысяч рублей, за третье место – по 200 тысяч рублей. Для получения мужчинам необходимо выбежать из 2:22:00, женщинам – из 2:45:00. В случае, если время будет больше контрольного, размер призовых выплат за место составит 50% от заявленной суммы.

Первое место не суммируется с рекордом в случае его установления.

Петербургский марафон проводится с 1923 года и в 2026 году пройдёт уже в 99-й раз. Традиционные дистанции – 5, 10, 30 километров и марафон. Старт на родине лёгкой атлетики – в Пушкине, финиш – на Дворцовой площади. Линейная сертифицированная трасса практически без перепадов высот позволяет показывать высокие спортивные результаты.

Организатор марафона и других спортивных событий Санкт-Петербурга – команда ПушкинРан. Подробная информация о событии на сайте.