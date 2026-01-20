Катки в Пскове: где провести зиму с ветерком? ИНФОГРАФИКА

Зима накрыла Псков серебристым покрывалом: скверы укутаны снегом, улицы мерцают в огнях, а воздух наполняется особым — по‑зимнему бодрящим — настроением. В этот волшебный морозный сезон особенно хочется двигаться, согревать сердца и создавать яркие воспоминания. И что может быть лучше, чем катание на коньках — старинная зимняя традиция, которая объединяет поколения?

Псковская Лента Новостей приглашает вас на лёд! Мы собрали самую актуальную информацию о катках Пскова — чтобы вы могли выбрать идеальную площадку для семейного отдыха, романтического свидания или дружеских, семейных заездов.