Обновленный спортивный зал открыли в главном корпусе ПсковГУ

Обновленный спортивный зал главного корпуса Псковского государственного университета торжественно открыли накануне Дня российского студенчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии пресс-служба Псковского государственного университета

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона студентов-спортсменов поздравили врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Студенческие годы — это не просто период обучения, это время формирования личности, закалки характера, раскрытия лидерских качеств и достижения спортивных результатов. Студенты умеют брать по себе ответственность, выходить за рамки учебных аудиторий и программ, участвовать в конкурсах, проектах, спортивных и социальных инициативах и воплощать в жизнь самые смелые идеи», — подчеркнула Галина Овсова. Руководитель профильного министерства пожелала студентам найти свое призвание, получить достойное образование, освоить любимую профессию и реализовать поставленные перед собой цели.

Проведение работ стало возможно благодаря субсидии Минобрнауки России. «После ремонта обновился не только спортивный зал, но и раздевалки, в которых появились душевые кабины и санузлы, что позволит существенно улучшить условия для занятий студентов. Важно отметить, что привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спором является стратегической задачей нашего государства», — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

На память участники мероприятия оставили волейбольный мяч с автографами-пожеланиями. Затем в обновленном зале среди студентов состоялся волейбольный матч.