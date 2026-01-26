 
Спорт

Обновленный спортивный зал открыли в главном корпусе ПсковГУ

0

Обновленный спортивный зал главного корпуса Псковского государственного университета торжественно открыли накануне Дня российского студенчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии пресс-служба Псковского государственного университета

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона студентов-спортсменов поздравили врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Студенческие годы — это не просто период обучения, это время формирования личности, закалки характера, раскрытия лидерских качеств и достижения спортивных результатов. Студенты умеют брать по себе ответственность, выходить за рамки учебных аудиторий и программ, участвовать в конкурсах, проектах, спортивных и социальных инициативах и воплощать в жизнь самые смелые идеи», — подчеркнула Галина Овсова. Руководитель профильного министерства пожелала студентам найти свое призвание, получить достойное образование, освоить любимую профессию и реализовать поставленные перед собой цели.

Проведение работ стало возможно благодаря субсидии Минобрнауки России. «После ремонта обновился не только спортивный зал, но и раздевалки, в которых появились душевые кабины и санузлы, что позволит существенно улучшить условия для занятий студентов. Важно отметить, что привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спором является стратегической задачей нашего государства», — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

На память участники мероприятия оставили волейбольный мяч с автографами-пожеланиями. Затем в обновленном зале среди студентов состоялся волейбольный матч. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026