 
Спорт

Заявки на четвертый сезон всероссийских «Народных игр ГТО» принимают до 15 февраля

0

Об особенностях четвертого сезона всероссийских «Народных игр ГТО», который стартовал 15 января, рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области, управляющая клубами «Суперфитнес» и «S Fitness» Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии сообщила, что прием заявок на участие в четвертом сезоне продлится до 15 февраля​. ​Она подчеркнула, что участие возможно онлайн, и для этого необходимо записать видео с выполнением упражнений. ​«Самый простой способ — это посмотреть комплексы упражнений, представленные у нас в группах, и записать их дома», — пояснила управляющая фитнес-клубами.

​В случае возникновения сложностей, по словам Алёны Воробьёвой, Федерация многоборья ГТО Псковской области оказывает помощь в разборе упражнений, их записи и технике выполнения. ​Для этого 7 февраля в 11:30 в клубах «S Fitness» и «Суперфитнес» будут ждать всех желающих.

​Алёна Воробьёва рассказала, что финал «Народных игр ГТО» пройдет в апреле в Сириусе в Сочи. ​

«"Народные игры ГТО" являются онлайн-отбором, и на финал поедут только те, кто принял участие», — добавила президент Федерации многоборья ГТО Псковской области.

