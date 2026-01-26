Заявки на четвертый сезон всероссийских «Народных игр ГТО» принимают до 15 февраля

Об особенностях четвертого сезона всероссийских «Народных игр ГТО», который стартовал 15 января, рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области, управляющая клубами «Суперфитнес» и «S Fitness» Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии сообщила, что прием заявок на участие в четвертом сезоне продлится до 15 февраля​. ​Она подчеркнула, что участие возможно онлайн, и для этого необходимо записать видео с выполнением упражнений. ​«Самый простой способ — это посмотреть комплексы упражнений, представленные у нас в группах, и записать их дома», — пояснила управляющая фитнес-клубами.

​В случае возникновения сложностей, по словам Алёны Воробьёвой, Федерация многоборья ГТО Псковской области оказывает помощь в разборе упражнений, их записи и технике выполнения. ​Для этого 7 февраля в 11:30 в клубах «S Fitness» и «Суперфитнес» будут ждать всех желающих.

​Алёна Воробьёва рассказала, что финал «Народных игр ГТО» пройдет в апреле в Сириусе в Сочи. ​

«"Народные игры ГТО" являются онлайн-отбором, и на финал поедут только те, кто принял участие», — добавила президент Федерации многоборья ГТО Псковской области.