 
Спорт

В Пскове пройдет городской турнир по фехтованию 30-31 января

0

Городской турнир по фехтованию стартует на стадионе «Машиностроитель» 30 января, сообщила Псковской Ленте Новостей президент Федерации по фехтованию города Пскова, тренер-преподаватель Элла Полторацкая.

Турнир для детей 2016-2017 годов рождения стартует в 11:00. В 13:30 начнется соревнование для участников 2014-2015 годов рождения, а в 16:30 — для детей 2012-2013 годов рождения.

Взрослые (мужчины и женщины) будут соревноваться с 12:00.

По словам Эллы Полторацкой, всего предполагается 50 участников во всех возрастных категориях. Она отметила, что турнир для детей будет закрытым, а у взрослых мероприятие открыто для всех желающих.

Для участия требуется медицинский допуск.

Победителей турнира наградят медалями и кубками, призеры получат медали и грамоты спорткомитета. 

Стадион находится по адресу: улица Кузнецкая, дом №25.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026