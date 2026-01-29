В Пскове пройдет городской турнир по фехтованию 30-31 января

Городской турнир по фехтованию стартует на стадионе «Машиностроитель» 30 января, сообщила Псковской Ленте Новостей президент Федерации по фехтованию города Пскова, тренер-преподаватель Элла Полторацкая.

Турнир для детей 2016-2017 годов рождения стартует в 11:00. В 13:30 начнется соревнование для участников 2014-2015 годов рождения, а в 16:30 — для детей 2012-2013 годов рождения.

Взрослые (мужчины и женщины) будут соревноваться с 12:00.

По словам Эллы Полторацкой, всего предполагается 50 участников во всех возрастных категориях. Она отметила, что турнир для детей будет закрытым, а у взрослых мероприятие открыто для всех желающих.

Для участия требуется медицинский допуск.

Победителей турнира наградят медалями и кубками, призеры получат медали и грамоты спорткомитета.

Стадион находится по адресу: улица Кузнецкая, дом №25.