Всероссийские соревнования по боксу памяти Дениса Дементьева стартовали в Пскове. ФОТО

Всероссийские соревнования по боксу, посвящённые памяти Героя России гвардии лейтенанта, командира парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Воздушно-десантных войск, мастера спорта России по боксу Дениса Дементьева, проходят на территории дивизии 2 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Дорогие ребята, дорогие десантники, участники со многих мест нашей великой Родины, России, которые приехали и принимают участие у нас в турнире, который посвящен моему воспитаннику, мастеру спорта Денису Дементьеву, Герою Российской Федерации. Я должен сразу оговориться и сказать, что у меня вся сборная команда, с которой я работал уже два года, защищает наш покой, уют, чтобы мы жили спокойно, работали, учились. Я хочу здесь с чистым сердцем и душой поблагодарить всех тренеров, судей, которые приехали к нам сюда, чтобы разделить с нами это мероприятие», — обратился к собравшимся заслуженный тренер России Владимир Ивасенко.

В соревнованиях участвуют более 25 регионов со всей страны, свыше 200 спортсменов не ниже звания кандидата в мастера спорта.

«Так исторически сложилось, что город Псков на протяжении своей тысячелетней истории всегда боролся с завоевателями русских земель, защищал русскую землю и, безусловно, наша Псковская земля очень богата защитниками нашей Родины. Наша общая задача - не упустить память о тех, кто ценой своей жизни при исполнении своего воинского долга дарит нам мирное небо над головой. Наверное, нет ни у кого сомнения, что бокс воспитывает настоящих мужчин, он воспитывает те качества в человеке, которые в том числе помогают потом в дальнейшей жизни, потому что путь спортсмена очень сложный. Это постоянное усилие над собой, иногда разочарование, дополнительная ответственность, пример для своих сверстников», — выступила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова.

Сегодня в рамках открытия прошло возложение цветов к уголку памяти Дениса Дементьева. Также спортсменам и гостям мероприятия показали творческие выступления.

Соревнования продлятся до 7 февраля.

Напомним, Денис Дементьев за время прохождения военной службы выполнял специальные задачи в вооруженных конфликтах на территории Чеченской Республики, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

4 февраля 2023 года в районе города Кременная группа под командованием гвардии лейтенанта Дементьева попала в засаду. При выходе из окружения боец получил смертельное ранение. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву присвоено звание Героя РФ посмертно.