Полуфиналы волейбольной спартакиады учащихся среди девушек пройдут в Порхове и Невеле

Полуфинальные игры восемнадцатой областной спартакиады учащихся по волейболу среди девушек состоятся 14 февраля одновременно в Порхове и Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В Порхове сыграют команды из Порховского, Печорского и Пыталовского муниципальных образований. В Невеле встретятся команды Невельского, Себежского и Локнянского округов.

Участницы будут бороться за выход в финал спартакиады.

«Всех ждут захватывающие игры, полные азарта и спортивной борьбы, где юные спортсменки будут сражаться за право выйти в финальную стадию турнира», - заявили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Напомним, финальные соревнования состоятся в Пскове. Команды девушек сыграют 25-26 марта.