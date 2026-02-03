 
Спорт

Полуфиналы волейбольной спартакиады учащихся среди девушек пройдут в Порхове и Невеле

0

Полуфинальные игры восемнадцатой областной спартакиады учащихся по волейболу среди девушек состоятся 14 февраля одновременно в Порхове и Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В Порхове сыграют команды из Порховского, Печорского и Пыталовского муниципальных образований. В Невеле встретятся команды Невельского, Себежского и Локнянского округов.

Участницы будут бороться за выход в финал спартакиады.

«Всех ждут захватывающие игры, полные азарта и спортивной борьбы, где юные спортсменки будут сражаться за право выйти в финальную стадию турнира», - заявили в Центре спортивной подготовки Псковской области. 

Напомним, финальные соревнования состоятся в Пскове. Команды девушек сыграют 25-26 марта. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026