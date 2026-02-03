Интерес к хоккею в регионе остаётся высоким, но всё упирается в финансы – Игорь Бортников

Ситуация с хоккеем в Псковской области остаётся сложной из-за недостаточного финансирования. О трудностях, с которыми сталкиваются спортсмены и их родители, рассказал председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостя студии, хоккей является дорогостоящим видом спорта, и многие родители не могут позволить себе оплачивать экипировку и поездки на соревнования для своих детей. «Многие родители, может, и хотели бы своего ребёнка отдать в хоккей, но понимают, что форма дорогая, причем ребёнок растёт, её нужно постоянно менять», – отметил он.

В настоящее время в псковской хоккейной школе занимаются 133 ребёнка, а в Великих Луках – около 117 детей. Председатель областной федерации подчеркнул, что интерес к хоккею в регионе остаётся высоким, но «к сожалению, всё упирается в финансирование».

Игорь Бортников рассказал, что федерация ищет способы решения этой проблемы, в том числе путём подачи заявок на президентские гранты. Гость студии пояснил, что для получения гранта необходимо софинансирование и поддержка спонсоров, с чем пока возникают сложности.

По его словам, реализация проекта по созданию профессиональной хоккейной команды в регионе остаётся высшей точкой развития хоккея. Создание такого клуба могло бы стимулировать молодых хоккеистов и предотвратить их отток в другие регионы. Ранее предпринимались попытки создания лиги в треугольнике «Санкт-Петербург, Новгород, Псков», которая могла бы войти в структуру ВХЛ (Всероссийской хоккейной лиги), рассказал Игорь Бортников.

«Все документы мы направляли в соответствующие структуры, которые отвечали "кто ж вам даст такие деньги?"», - поделился председатель Федерации хоккея Псковской области.

Гость студии обратил внимание на значительные расходы, связанные с участием в соревнованиях. К примеру, участие команды одного возраста в первенстве Северо-Запада обходится примерно в 1,5 миллиона рублей. «Мы бы хотели, чтобы такие затраты несли официальные структуры, но из-за отсутствия средств эти расходы ложатся на плечи родителей. Помимо этого, экипировка (коньки, форма, защитная амуниция) для одного хоккеиста стоит около 100 тысяч рублей», - заметил Игорь Бортников.

Он также заявил о несогласии с существующей балльно-рейтинговой системой распределения субсидий между федерациями, так как отсутствие финансирования ограничивает возможности для участия в соревнованиях, что в свою очередь влияет на карьерный рост спортсменов.

«Министерство спорта Псковской области распределяет субсидии между федерациями, а федераций каждый год становится всё больше. Как я понимаю, денег больше не становится. Я с балльно-рейтинговой системой категорически не согласен. Какие мы результаты можем показать, когда нет средств, чтобы дети получали игровую практику? Ведь только благодаря спортивным мероприятиям ребёнок может получать разряды. Правильный карьерный рост - это участие в спортивных мероприятиях, внесенных в единый календарный план России», - подытожил председатель Федерации хоккея Псковской области.