Гдовская спортсменка стала бронзовым призером всероссийских соревнований по рукопашному бою

Спортсменка СК «Ратник» Гдовского отделения Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя» Алёна Малых завоевала бронзу в возрасте 16-17 лет и весовой категории 48 килограмм, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: ПРОО «Федерация рукопашного боя»

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звёзды Балтики» проходили с 26 февраля по 1 марта в Выборге Ленинградской области. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 29 регионов страны. Соревнования проходили в возрасте от 12 до 21 года.

 

«Сборная Псковской области (Псков, Печоры, Пыталово, Гдовский район) была настроена на победу, но уровень соревнований оказался выше наших амбиций. Наши парни проявили характер, провели упорные, конкурентные бои, но в этот раз получили только опыт, не медали. Девушкам повезло чуть больше», - поделилась президент федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

Подготовили спортсменку тренеры Александр Садков и Диана Лободина.

