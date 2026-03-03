 
Спорт

Чемпионат по шахматам состоялся в Новоржевском округе

Состоялся чемпионат Новоржевского округа по шахматам, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Это значимое событие было приурочено к Году единства народов России и собрало лучших шахматистов нашего района. Турнир прошел на базе районного культурно-спортивного комплекса и выявил талантливых игроков в трех категориях. Особенно радует активное участие молодежи в соревнованиях», - отметила глава округа.

В возрастной категории 15-20 лет победу одержал Антон Николаев, второе место завоевал Владислав Михайлов, бронзовую медаль получил Егор Васильев.

Среди участников старше 20 лет чемпионом стал Семен Чистоборский, серебряным призером — Даниил Наумов, третье место занял Влад Иванов.

В женском турнире первенствовала Татьяна Белева, второе место заняла Елена Зорина.

«Хочу отметить высокий уровень организации соревнований и прекрасную атмосферу спортивного братства, царившую на турнире. Шахматы — это не просто игра, это школа логики, стратегического мышления и выдержки. Уверена, что такие соревнования будут способствовать появлению новых талантливых шахматистов», - добавила Любовь Трифонова.
