День зимних видов спорта отмечают в России 7 февраля

День зимних видов спорта празднуют в России 7 февраля.
Впервые этот праздник отмечался в 2015 году. Об идее учреждения такой даты и решении отмечать ее ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта — праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия сочинской Олимпиады, пишет Calend.ru.
Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта — это не только дань уважения российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь — подрастающего поколения.