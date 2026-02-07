День зимних видов спорта отмечают в России 7 февраля

День зимних видов спорта празднуют в России 7 февраля.

Впервые этот праздник отмечался в 2015 году. Об идее учреждения такой даты и решении отмечать ее ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта — праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия сочинской Олимпиады, пишет Calend.ru.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России — в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных — спортсмены-паралимпийцы получили 80 медалей, 30 из которых — высшего достоинства.

Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта — это не только дань уважения российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь — подрастающего поколения.