За успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, будет следить каждый четвертый экономически активный горожанин. К кому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогу опроса, в котором 5-6 февраля приняли участие псковичи.

Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

26% экономически активных псковичей планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии: «Буду следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне»; «Всегда радуюсь успехам наших спортсменов!» 44% респондентов не планируют смотреть трансляции.

Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет: 30% опрошенных будут смотреть соревнования.

Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за Играми, позволил выявить спортивные предпочтения граждан. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

Стоит отметить, что среди аудитории в Telergam-каналах ПЛН и ПЛН Спорт доля тех, кто все-таки будет смотреть эту Олимпиаду, значительно выше — почти каждый второй респондент. На данный момент удалось опросить 655 человек.