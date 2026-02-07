 
Спорт

За XXV зимней Олимпиадой собираются следить 26% псковичей — опрос

0

За успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, будет следить каждый четвертый экономически активный горожанин. К кому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогу опроса, в котором 5-6 февраля приняли участие псковичи.

Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

26% экономически активных псковичей планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии: «Буду следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне»; «Всегда радуюсь успехам наших спортсменов!» 44% респондентов не планируют смотреть трансляции.

Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет: 30% опрошенных будут смотреть соревнования.

Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за Играми, позволил выявить спортивные предпочтения граждан. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

Стоит отметить, что среди аудитории в Telergam-каналах ПЛН и ПЛН Спорт доля тех, кто все-таки будет смотреть эту Олимпиаду, значительно выше — почти каждый второй респондент. На данный момент удалось опросить 655 человек. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026