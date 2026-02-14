Спорт, семья и снежные рекорды: как в Великих Луках встретили «Лыжню России». ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» вновь объединила любителей активного образа жизни в Великих Луках. Погода в этом году решила не уступать спортивному азарту участников: обильный снегопад, обрушившийся на город накануне, не помешал проведению соревнований, а лишь добавил зимней атмосферы.

На старт вышли более 450 человек — от самых юных лыжников до опытных спортсменов. Многие приехали целыми семьями, чтобы провести выходной день на свежем воздухе и побороться за награды. Подробнее — в фоторепортаже Евгения Николаенкова.