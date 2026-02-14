Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Великих Луках

Сегодня, 14 февраля, в Великих Луках прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Около 600 участников из разных уголков Псковской области вышли на старт, несмотря на мороз и снег. Мероприятие состоялось на территории Центра подготовки велосипедистов, который зимой становится главной лыжной трассой юга области. Перед началом соревнований участников приветствовали официальные лица.

К спортсменам обратился председатель комитета по спорту администрации города Сергей Сергеевич Чечелов. Также выступили заместитель министра спорта Ольга Сидорова и председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова.

Соревнования начались с выхода на старт самых юных атлетов и участников фитнес-забега, среди которых были представители органов власти и общественные деятели. Подготовка трассы прошла успешно благодаря слаженной работе городских служб и сотрудников Центра подготовки велосипедистов.

Несмотря на снегопад, они обеспечили комфортные и безопасные условия для проведения гонки, отметили в администрации. Главным судьей соревнований стал Алексей Аввакуменков.