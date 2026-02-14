Более 450 лыжников вышли на гонку «Лыжни России» в Великих Луках, несмотря на снегопад

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» объединила сегодня любителей спорта в Великих Луках. Несмотря на обильный снегопад, обрушившийся на город накануне старта, соревнования состоялись и собрали более 450 участников, сообщили в министерстве спорта Псковской области.
По итогам соревнований определились победители в различных возрастных категориях и дистанциях:
- Мальчики 2016 года рождения и моложе — Матвей Лавренов, Невель;
- Девочки 2016 года рождения и моложе — Марина Иващенко, Невель;
- Фитнес-забег, женщины — Татьяна Максимова, Себеж;
- Фитнес-забег, мужчины — Дмитрий Понкратьев, Великие Луки;
- 5 км, юноши — Серафим Ласьков, Великие Луки;
- 5 км, девушки — Анна Волнейко, Невель;
- 10 км, мужчины — Дмитрий Васильев Торопец;
- 10 км, женщины — Алина Сыворыженкова, Струги-Красные.
Особой награды — кубка «Всей семьей» — удостоилась семья Стрелецких из Великих Лук.
Помимо основного старта в Великих Луках, муниципальные этапы «Лыжни России» прошли и в других населенных пунктах Псковской области. Общее число участников гонки в регионе составило около 2000 человек.
Напомним, изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».