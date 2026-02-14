 
Спорт

Более 450 лыжников вышли на гонку «Лыжни России» в Великих Луках, несмотря на снегопад

0

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» объединила сегодня любителей спорта в Великих Луках. Несмотря на обильный снегопад, обрушившийся на город накануне старта, соревнования состоялись и собрали более 450 участников, сообщили в министерстве спорта Псковской области.

По итогам соревнований определились победители в различных возрастных категориях и дистанциях:

  • Мальчики 2016 года рождения и моложе — Матвей Лавренов, Невель;
  • Девочки 2016 года рождения и моложе — Марина Иващенко, Невель;
  • Фитнес-забег, женщины — Татьяна Максимова, Себеж;
  • Фитнес-забег, мужчины — Дмитрий Понкратьев, Великие Луки;
  • 5 км, юноши — Серафим Ласьков, Великие Луки;
  • 5 км, девушки — Анна Волнейко, Невель;
  • 10 км, мужчины — Дмитрий Васильев Торопец;
  • 10 км, женщины — Алина Сыворыженкова, Струги-Красные.

Особой награды — кубка «Всей семьей» — удостоилась семья Стрелецких из Великих Лук.

Помимо основного старта в Великих Луках, муниципальные этапы «Лыжни России» прошли и в других населенных пунктах Псковской области. Общее число участников гонки в регионе составило около 2000 человек.

Напомним, изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».   

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026