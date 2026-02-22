 
Спорт

Теннисисты псковского клуба Nordman заняли призовые места на Кубке «ТТплэй РФ»

Теннисисты псковского клуба Nordman заняли призовые места на Кубке «ТТплэй РФ», сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В Пскове завершился открытый турнир «Кубок ТТплэй РФ», участие в котором приняли 75 спортсменов из разных регионов нашей страны. В их числе теннисисты из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, из Иркутской, Архангельской, Новгородской, Саратовской, Московской областей, а также из Карелии и Республики Коми.

По итогам турнира спортсмены клуба Nordman Кондратьев Иван и Таламанов Иван заняли первое и третье место в общем разряде, Ильина Анастасия получила бронзу в женском разряде. Кроме того, в парном разряде два первых места завоевали также спортсмены нашего клуба: золото получили Кондратьев Иван и Филиппов Александр, второе место заняли Барышников Вадим и Вульфсон Илья. Полные итоги турнира оказались следующими:

Общий разряд:

  • Первое место: Иван Кондратьев (Санкт-Петербург, клуб Nordman).
  • Второе место: Александр Красковский (Санкт-Петербург).
  • Третье место: Иван Таламанов (Петрозаводск, клуб Nordman).

Женский разряд:

  • Первое место: Анна Чертова (Санкт-Петербург).
  • Второе место: Валерия Сухорукова (Санкт-Петербург).
  • Третье место: Анастасия Ильина (Псков, клуб Nordman).
 

Парный разряд:

  • Первое место: Иван Кондратьев (Санкт-Петербург, клуб Nordman) / Александр Филиппов (Санкт-Петербург, клуб Nordman).
  • Второе место: Вадим Барышников (Псков, клуб Nordman) / Илья Вульфсон (Санкт-Петербург, клуб Nordman).
  • Третье место: Артём Янковский (Санкт-Петербург) / Александр Красковский (Санкт-Петербург).
«Поздравляем победителей! Так держать! Желаем успехов в дальнейших чемпионатах!» - сказал Юрий Сорокин.

 

