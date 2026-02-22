Теннисисты псковского клуба Nordman заняли призовые места на Кубке «ТТплэй РФ», сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В Пскове завершился открытый турнир «Кубок ТТплэй РФ», участие в котором приняли 75 спортсменов из разных регионов нашей страны. В их числе теннисисты из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, из Иркутской, Архангельской, Новгородской, Саратовской, Московской областей, а также из Карелии и Республики Коми.

По итогам турнира спортсмены клуба Nordman Кондратьев Иван и Таламанов Иван заняли первое и третье место в общем разряде, Ильина Анастасия получила бронзу в женском разряде. Кроме того, в парном разряде два первых места завоевали также спортсмены нашего клуба: золото получили Кондратьев Иван и Филиппов Александр, второе место заняли Барышников Вадим и Вульфсон Илья. Полные итоги турнира оказались следующими:

Общий разряд:

Первое место: Иван Кондратьев (Санкт-Петербург, клуб Nordman).

Второе место: Александр Красковский (Санкт-Петербург).

Третье место: Иван Таламанов (Петрозаводск, клуб Nordman).

Женский разряд:

Первое место: Анна Чертова (Санкт-Петербург).

Второе место: Валерия Сухорукова (Санкт-Петербург).

Третье место: Анастасия Ильина (Псков, клуб Nordman).

Парный разряд:

Первое место: Иван Кондратьев (Санкт-Петербург, клуб Nordman) / Александр Филиппов (Санкт-Петербург, клуб Nordman).

Второе место: Вадим Барышников (Псков, клуб Nordman) / Илья Вульфсон (Санкт-Петербург, клуб Nordman).

Третье место: Артём Янковский (Санкт-Петербург) / Александр Красковский (Санкт-Петербург).