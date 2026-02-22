Массовое обливание холодной водой в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Массовое обливание холодной водой прошло на псковском пляже 22 февраля.

Обливание прошло в рамках всероссийской акции «Быть здоровым — это модно!», посвященной массовому закаливанию. В акции приняли участие взрослые и дети. По словам заместитель начальника отдела по спортивной работе министерства спорта Псковской области Екатерины Агарковой, самый младший участник — 2015 года рождения, а самый старший — 1958 года рождения. Каждому участнику выдали футболки и ведра трех цветов под флаг России.

Подробнее об обливании - в фоторепортаже Анны Тягуновой.