Псковская команда волейболистов «Неваляшки» взяла «серебро» турнира в Петербурге

Псковская команда ветеранов специальной военной операции заняла призовые места на первом мультиспортивном фестивале «Марафон мужества на берегах Невы» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За победу в соревнованиях боролись 60 сильнейших спортсменов из регионов СЗФО — ветеранов, прошедших реабилитацию и активно занимающихся адаптивным спортом. В программу вошли семь дисциплин: армрестлинг, гребля-индор, волейбол сидя, пулевая стрельба и стрельба из лука, керлинг, плавание.

По итогам соревнований Анатолий Козлов удостоен первого места в армрестлинге и второго места в плавании. Семен Кузнецов занял первое место в армрестлинге. «Серебро» в гребле завоевал Илья Гололобов. Олег Борисов занял второе место в пулевой стрельбе.

Волейбольная команда «Неваляшки» взяла «серебро» турнира. Главный тренер — Сергей Кошелев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ поздравил спортсменов с достойными результатами, пожелал успехов и новых побед.