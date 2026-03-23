 
Спорт

Стало известно, что построят на псковском стадионе «Машиностроитель»

Универсальный модульный зал планируют построить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове к 2027 году. Ориентировочная стоимость объекта составляет 135 млн рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей врио министра спорта Псковской области Ольга Сидорова в ответ на запрос. 

В настоящее время министерство готовит заявку в Министерство спорта Российской Федерации на выделение финансирования для создания универсального модульного зала. Объект построят за счет средств федерального бюджета, подготовка основания планируется за счет областного и местного бюджетов.

Универсальный модульный зал предназначен для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом и гандболом, и соответствует требованиям Минспорта РФ. 

Как отметили в министерстве спорта Псковской области, со стороны администрации города Великие Луки отсутствует заинтересованность в создании универсального модульного зала в южной столице региона. «В настоящее время прорабатывается вопрос создания второго универсального модульного зала в других муниципальных образованиях Псковской области в 2028 году», - уточнила Ольга Сидорова. 

