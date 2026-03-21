Минспорт России официально признал женское ММА видом спорта

Министерство спорта России подписало приказ о признании и включении женского ММА (смешанные единоборства) в реестр видов спорта в шести весовых категориях. Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

«Искренне рад за наших спортсменок — у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы. Уже в конце весны, на чемпионате России 2026 года, который пройдет в Сочи, женщины будут выступать в новом статусе»,— сказал Сергей Фатеев.

Глава союза отметил, что решение приняли после встречи в Министерстве спорта 6 марта.

Мужское ММА было официально признано видом спорта в России в сентябре 2012 года, пишет «Коммерсантъ». Позднее его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Признание женского ММА дает спортсменкам возможность получать спортивные разряды, звания и участвовать в официальных чемпионатах страны, Европы и мира. Чемпионат России по ММА пройдет в Сочи с 20 по 24 мая.