Минспорт России официально признал женское ММА видом спорта

Министерство спорта России подписало приказ о признании и включении женского ММА (смешанные единоборства) в реестр видов спорта в шести весовых категориях. Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.
Изображение сгенерировано ИИ
Глава союза отметил, что решение приняли после встречи в Министерстве спорта 6 марта.
Мужское ММА было официально признано видом спорта в России в сентябре 2012 года, пишет «Коммерсантъ». Позднее его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Признание женского ММА дает спортсменкам возможность получать спортивные разряды, звания и участвовать в официальных чемпионатах страны, Европы и мира. Чемпионат России по ММА пройдет в Сочи с 20 по 24 мая.