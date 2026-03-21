 
Спорт

Минспорт России официально признал женское ММА видом спорта

0

Министерство спорта России подписало приказ о признании и включении женского ММА (смешанные единоборства) в реестр видов спорта в шести весовых категориях. Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

Изображение сгенерировано ИИ

«Искренне рад за наших спортсменок — у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы. Уже в конце весны, на чемпионате России 2026 года, который пройдет в Сочи, женщины будут выступать в новом статусе»,— сказал Сергей Фатеев.

Глава союза отметил, что решение приняли после встречи в Министерстве спорта 6 марта.

Мужское ММА было официально признано видом спорта в России в сентябре 2012 года, пишет «Коммерсантъ». Позднее его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Признание женского ММА дает спортсменкам возможность получать спортивные разряды, звания и участвовать в официальных чемпионатах страны, Европы и мира. Чемпионат России по ММА пройдет в Сочи с 20 по 24 мая.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026