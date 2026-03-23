Комплекс «Олимп» в муниципальную собственность не передавался – министерство спорта

Спортивный комплекс «Олимп», расположенный в деревне Борисовичи Псковского округа, не передавался в муниципальную собственность, заявила Псковской Ленте Новостей врио министра спорта Псковской области Ольга Сидорова в ответ на запрос.
Универсальный спортивный комплекс со спортивным залом и бассейном с КН 60:18:0060201:2558 находится в собственности Псковской области, рассказали в министерстве и напомнили, что «Олимп» возвели в рамках концессионного соглашения от 26 февраля 2015 года, заключенного с ООО «Стройсистема». Комплекс был передан в пользование концессионеру - ООО «Стройсистема» - на период до 30 декабря 2025 года.
Напомним, ранее вышло распоряжение губернатора о передаче «Олимпа» в муниципальную собственность города Пскова.