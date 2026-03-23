 
Спорт

Комплекс «Олимп» в муниципальную собственность не передавался – министерство спорта

0

Спортивный комплекс «Олимп», расположенный в деревне Борисовичи Псковского округа, не передавался в муниципальную собственность, заявила Псковской Ленте Новостей врио министра спорта Псковской области Ольга Сидорова в ответ на запрос. 

Универсальный спортивный комплекс со спортивным залом и бассейном с КН 60:18:0060201:2558 находится в собственности Псковской области, рассказали в министерстве и напомнили, что «Олимп» возвели в рамках концессионного соглашения от 26 февраля 2015 года, заключенного с ООО «Стройсистема». Комплекс был передан в пользование концессионеру - ООО «Стройсистема» - на период до 30 декабря 2025 года.

«В связи с истечением 31 декабря 2025 года срока действия концессионного соглашения в целях дальнейшего содержания комплекса было принято решение о заключении с муниципальным автономным учреждением "Дирекция спортивных сооружений города Пскова" договора безвозмездного бессрочного пользования. Передача комплекса в муниципальную собственность города Пскова не осуществлялась», - сообщили в министерстве. 

Напомним, ранее вышло распоряжение губернатора о передаче «Олимпа» в муниципальную собственность города Пскова. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026