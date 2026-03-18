Товарищеский футбольный матч активистов МГЕР против ЛДПР проходит в Пскове 

Товарищескому матчу активистов всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» против молодежи ЛДПР дан официальный старт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Матч проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Такое мероприятие организовано впервые в честь знаменательной даты - дня воссоединения Крыма с Россией.
В футболках «Жириновский навсегда» молодежь ЛДПР заняла поле, дожидаясь соперников.
Перед началом товарищеского матча две команды сделали общую фотографию.
Планируется два тайма по 20 минут.