Товарищеский футбольный матч активистов МГЕР против ЛДПР проходит в Пскове 

Товарищескому матчу активистов всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» против молодежи ЛДПР дан официальный старт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Матч проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Такое мероприятие организовано впервые в честь знаменательной даты - дня воссоединения Крыма с Россией.

«Я считаю, что мы должны помнить историю. Хотя этот матч проводится впервые, мы хотим сделать его традиционным», - заявил представитель ЛДПР Владимир Ефимов.

В футболках «Жириновский навсегда» молодежь ЛДПР заняла поле, дожидаясь соперников.

«Для меня это первый матч. Хочется поиграть как следует. Для меня это честь. Такие даты через спорт - очень хороший пример единения» ,- сказал представитель «Молодой Гвардии Единой России» на позиции защитника Федор Пикалев.

Перед началом товарищеского матча две команды сделали общую фотографию.

Планируется два тайма по 20 минут.