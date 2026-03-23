Псковские команды клуба «Nordman» лидируют в Кубке Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса

Три псковских команды от клуба «Nordman» возглавили турнирную таблицу по итогам второго тура региональных соревнований на Кубок Санкт-Петербургской Федерации настольного тенниса среди клубных команд. Псковичи набрали максимальное количество очков и не потерпели ни одного поражения, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В этом году к команде «Nordman-3» присоединился лучший защитник страны — Артур Абусев. На данный момент составы команд выглядят следующим образом:
«Nordman-1»:
- Мастер спорта России международного класса: Владимир Сидоренко;
- Мастера спорта: Никита Артеменко, Александр Волошин, Глеб Иванов, Рамиль Мутыгуллин.
«Nordman-2»:
- Мастер спорта России международного класса: Максим Гребнев;
- Мастера спорта: Дмитрий Виноградов, Петр Федотов, Сергей Фильчев, Иван Никулин, Иван Кондратьев.
«Nordman-3»:
- Мастера спорта: Артур Абусев, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Илья Вульфсон;
- Кандидат в мастера спорта: Александр Филиппов;
- Степан Покатов.