Псковские команды клуба «Nordman» лидируют в Кубке Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса

Три псковских команды от клуба «Nordman» возглавили турнирную таблицу по итогам второго тура региональных соревнований на Кубок Санкт-Петербургской Федерации настольного тенниса среди клубных команд. Псковичи набрали максимальное количество очков и не потерпели ни одного поражения, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В этом году к команде «Nordman-3» присоединился лучший защитник страны — Артур Абусев. На данный момент составы команд выглядят следующим образом:

«Nordman-1»:

Мастер спорта России международного класса: Владимир Сидоренко;

Мастера спорта: Никита Артеменко, Александр Волошин, Глеб Иванов, Рамиль Мутыгуллин.

«Nordman-2»:

Мастер спорта России международного класса: Максим Гребнев;

Мастера спорта: Дмитрий Виноградов, Петр Федотов, Сергей Фильчев, Иван Никулин, Иван Кондратьев.

«Nordman-3»:

Мастера спорта: Артур Абусев, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Илья Вульфсон;

Кандидат в мастера спорта: Александр Филиппов;

Степан Покатов.