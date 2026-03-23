 
Спорт

Псковские команды клуба «Nordman» лидируют в Кубке Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса

0

Три псковских команды от клуба «Nordman» возглавили турнирную таблицу по итогам второго тура региональных соревнований на Кубок Санкт-Петербургской Федерации настольного тенниса среди клубных команд. Псковичи набрали максимальное количество очков и не потерпели ни одного поражения, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В этом году к команде «Nordman-3» присоединился лучший защитник страны — Артур Абусев. На данный момент составы команд выглядят следующим образом:

«Nordman-1»:

  • Мастер спорта России международного класса: Владимир Сидоренко;
  • Мастера спорта: Никита Артеменко, Александр Волошин, Глеб Иванов, Рамиль Мутыгуллин.

«Nordman-2»:

  • Мастер спорта России международного класса: Максим Гребнев;
  • Мастера спорта: Дмитрий Виноградов, Петр Федотов, Сергей Фильчев, Иван Никулин, Иван Кондратьев.

«Nordman-3»:

  • Мастера спорта: Артур Абусев, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Илья Вульфсон;
  • Кандидат в мастера спорта: Александр Филиппов;
  • Степан Покатов.
 
«Молодцы! Так держать! Горжусь ребятами. Потенциал у команд — огромный. Дальше — только вперед!», — поздравил спортсменов Юрий Сорокин.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026