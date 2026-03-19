В Пскове создадут площадку для этапа чемпионата России по хоккею на траве

Площадку для проведения этапа чемпионата России по хоккею на траве сделают в Пскове. Местная команда уже провела первые матчи и одержала победы. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, президент Всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Он рассказал, что в регионе сформировали собственную команду по хоккею на траве, которая уже начала участвовать в соревнованиях. «Мы уже в этом году создали псковскую команду. Она провела несколько официальных матчей, даже несколько матчей выиграла. Это, в общем, победы над достаточно сильными соперниками. Я был удивлён, но в Ленинградской области команда одержала победу», — отметил гость студии.

Антон Мороз уточнил, что следующим шагом станет развитие инфраструктуры и проведение крупных соревнований в регионе. «Мы рассчитываем в июне-июле провести этап чемпионата России по хоккею пять на пять на территории региона. Сейчас активно с министерством спорта выбираем земельный участок, площадку, на которую сможем привезти за свой счёт поля, установить борта и полностью обеспечить проведение соревнований», — пояснил депутат.

По его словам, создание такой базы позволит развивать спорт и привлекать новых игроков. «Все ребята, которые будут приходить и играть на этой площадке, окажутся в поле зрения руководства сборных. Если кто-то покажет результат, он попадёт в расширенные составы. Мы крайне в этом заинтересованы», — подчеркнул Антон Мороз.

Он добавил, что проект направлен на привлечение молодёжи в спорт: «Это стимул, чтобы приходили новые люди, новые дети начинали заниматься этим видом спорта».