 
Спорт

В Пскове создадут площадку для этапа чемпионата России по хоккею на траве

0

Площадку для проведения этапа чемпионата России по хоккею на траве сделают в Пскове. Местная команда уже провела первые матчи и одержала победы. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, президент Всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Он рассказал, что в регионе сформировали собственную команду по хоккею на траве, которая уже начала участвовать в соревнованиях. «Мы уже в этом году создали псковскую команду. Она провела несколько официальных матчей, даже несколько матчей выиграла. Это, в общем, победы над достаточно сильными соперниками. Я был удивлён, но в Ленинградской области команда одержала победу», — отметил гость студии.

Антон Мороз уточнил, что следующим шагом станет развитие инфраструктуры и проведение крупных соревнований в регионе. «Мы рассчитываем в июне-июле провести этап чемпионата России по хоккею пять на пять на территории региона. Сейчас активно с министерством спорта выбираем земельный участок, площадку, на которую сможем привезти за свой счёт поля, установить борта и полностью обеспечить проведение соревнований», — пояснил депутат.

По его словам, создание такой базы позволит развивать спорт и привлекать новых игроков. «Все ребята, которые будут приходить и играть на этой площадке, окажутся в поле зрения руководства сборных. Если кто-то покажет результат, он попадёт в расширенные составы. Мы крайне в этом заинтересованы», — подчеркнул Антон Мороз.

Он добавил, что проект направлен на привлечение молодёжи в спорт: «Это стимул, чтобы приходили новые люди, новые дети начинали заниматься этим видом спорта».

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026