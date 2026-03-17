Антон Мороз: Хоккей на траве может стать для области важным звеном в развитии спорта

Хоккей на траве может стать для Псковской области важным звеном в развитии спорта. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы искренне ценим внимание к развитию спорта со стороны органов государственной и законодательной власти. Это большая заслуга региона, что сегодня здесь такое количество людей, заинтересованных в развитии всех видов спорта, я не делю сейчас на хоккей на траве, плавание, футбол. Мы понимаем, что спорт нужен, и необходимо в спорт вкладывать не только финансовые ресурсы, но и наши собственные. Нужно помогать каждому направлению и виду спорта, потому что это развитие нашего общества и демографии, развитие детей и подрастающего поколения. Это те задачи, которые в первую очередь стоят не только перед регионом, но и перед нашей большой страной. Сегодня мы говорим не только о развитии одного вида спорта, мы говорим о том, чтобы выстроить систему от первых шагов, от рождения ребенка до его дальнейшего посещения спортзала, до представления региона и страны на всероссийском и международном уровнях. И несмотря на те огромные ограничения, которые на нас наложены, мы пробиваемся, мы двигаемся, и потихонечку эти ограничения тоже будут сняты», - сказал Антон Мороз. 

Он подчеркнул, что хоккей на траве может в Псковской области стать спортом высших достижений.

«Хоккей на траве может стать для Псковской областью той цепью, выстроив которую наше подрастающее поколение переведет массовый спорт в спорт высших достижений. Такие стратегические ориентиры у нас существуют. Спорт - это не просто соревнования, а инструмент демографии и воспитания населения. Важно понимать, что хоккей на траве - это олимпийский вид спорта», - добавил Антон Мороз.

Напомним, сегодняшний круглый стол состоял из трех блоков. В первом выступили такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог.  

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

