Антон Мороз: Хоккей на траве может стать для области важным звеном в развитии спорта

Хоккей на траве может стать для Псковской области важным звеном в развитии спорта. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что хоккей на траве может в Псковской области стать спортом высших достижений.
«Хоккей на траве может стать для Псковской областью той цепью, выстроив которую наше подрастающее поколение переведет массовый спорт в спорт высших достижений. Такие стратегические ориентиры у нас существуют. Спорт - это не просто соревнования, а инструмент демографии и воспитания населения. Важно понимать, что хоккей на траве - это олимпийский вид спорта», - добавил Антон Мороз.
Напомним, сегодняшний круглый стол состоял из трех блоков. В первом выступили такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог.
Пресс-портреты