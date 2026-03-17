Антон Мороз: Хоккей на траве может стать для области важным звеном в развитии спорта

Хоккей на траве может стать для Псковской области важным звеном в развитии спорта. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы искренне ценим внимание к развитию спорта со стороны органов государственной и законодательной власти. Это большая заслуга региона, что сегодня здесь такое количество людей, заинтересованных в развитии всех видов спорта, я не делю сейчас на хоккей на траве, плавание, футбол. Мы понимаем, что спорт нужен, и необходимо в спорт вкладывать не только финансовые ресурсы, но и наши собственные. Нужно помогать каждому направлению и виду спорта, потому что это развитие нашего общества и демографии, развитие детей и подрастающего поколения. Это те задачи, которые в первую очередь стоят не только перед регионом, но и перед нашей большой страной. Сегодня мы говорим не только о развитии одного вида спорта, мы говорим о том, чтобы выстроить систему от первых шагов, от рождения ребенка до его дальнейшего посещения спортзала, до представления региона и страны на всероссийском и международном уровнях. И несмотря на те огромные ограничения, которые на нас наложены, мы пробиваемся, мы двигаемся, и потихонечку эти ограничения тоже будут сняты», - сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что хоккей на траве может в Псковской области стать спортом высших достижений.

«Хоккей на траве может стать для Псковской областью той цепью, выстроив которую наше подрастающее поколение переведет массовый спорт в спорт высших достижений. Такие стратегические ориентиры у нас существуют. Спорт - это не просто соревнования, а инструмент демографии и воспитания населения. Важно понимать, что хоккей на траве - это олимпийский вид спорта», - добавил Антон Мороз.

Напомним, сегодняшний круглый стол состоял из трех блоков. В первом выступили такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог.