 
Спорт

Антон Мороз: Российские паралимпийцы — настоящие герои

0

Российские паралимпийцы — настоящие герои, они показывают пример мужества миллионам людей. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, президент Всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

На Паралимпиаде-2026 сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, став третьей в общекомандном зачёте по количеству медалей. 

Антон Мороз подчеркнул, что победа российских спортсменов является результатом упорного труда и преданности делу: «Спортсмены доказали, что ограничения не помеха для достижения целей».

Гость студии указал на важную роль государства и общества в поддержке паралимпийцев. Он обратил особое внимание на важность доступности спорта для людей с ограничениями здоровья, отметив, что успех высоких спортивных достижений возможен лишь при наличии широкой базы массовых занятий физической культурой среди всех категорий граждан.

«Мы гордимся нашими паралимпийцами, показавшими всему миру выдающиеся результаты. Их победы вдохновляют и служат примером стойкости духа и силы воли», — добавил Антон Мороз.

По словам депутата, региональные власти оказывают всестороннюю поддержку развитию адаптивной физкультуры и спорта, привлекая дополнительное финансирование и создавая условия для подготовки будущих чемпионов-паралимпийцев.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026