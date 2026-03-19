Антон Мороз: Российские паралимпийцы — настоящие герои

Российские паралимпийцы — настоящие герои, они показывают пример мужества миллионам людей. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, президент Всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

На Паралимпиаде-2026 сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, став третьей в общекомандном зачёте по количеству медалей.

Антон Мороз подчеркнул, что победа российских спортсменов является результатом упорного труда и преданности делу: «Спортсмены доказали, что ограничения не помеха для достижения целей».

Гость студии указал на важную роль государства и общества в поддержке паралимпийцев. Он обратил особое внимание на важность доступности спорта для людей с ограничениями здоровья, отметив, что успех высоких спортивных достижений возможен лишь при наличии широкой базы массовых занятий физической культурой среди всех категорий граждан.

«Мы гордимся нашими паралимпийцами, показавшими всему миру выдающиеся результаты. Их победы вдохновляют и служат примером стойкости духа и силы воли», — добавил Антон Мороз.

По словам депутата, региональные власти оказывают всестороннюю поддержку развитию адаптивной физкультуры и спорта, привлекая дополнительное финансирование и создавая условия для подготовки будущих чемпионов-паралимпийцев.