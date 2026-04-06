Всероссийская зарядка пройдет в парке Строителей в Пскове 7 апреля

Всероссийская зарядка пройдет в парке Строителей в Пскове во Всемирный день здоровья, 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображение предоставили организаторы мероприятия

Мероприятие начнется в 10:00, проведет его тренер Вера Михайлова.

Участники смогут заняться зарядкой на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров. Организаторы обещают отличное настроение и заряд бодрости на весь день.

Все желающие могут прийти и пригласить друзей. Рекомендуется одеться удобно и взять с собой воду.