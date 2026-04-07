«Серебряный мяч» соберет волейболистов из шести регионов в псковском «Олимпе»

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по волейболу среди юношей и девушек «Серебряный мяч» пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» Псковского муниципального округа с 13 по 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов. 

Мероприятие проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 2011 и 2012 годов рождения из Псковской, Вологодской, Тверской, Ленинградской и Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Всего на площадку выйдут десять команд: шесть девичьих и четыре юношеских. Честь Псковской области среди девушек будет защищать команда Пустошкинского центра образования (город Пустошка).

Соревнования проведут по круговой системе. По итогам турнира победителей и призеров ждут награды: команды получат кубки, а юные спортсмены - дипломы и медали.

Первый игровой день начнется 14 апреля по адресу: деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11А, УСК «Олимп». Начало запланировано на 09:00.

