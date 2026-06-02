Фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном России

Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.

«Спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с флагами и под гимнами», — говорится в сообщении на сайте организации.

Первым таким турниром станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.

В 2023 году конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. Взрослые атлеты первоначально могли участвовать только в личных соревнованиях. В мае 2025-го их допустили до командных турниров. В декабре с российских юниоров сняли все ограничения, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что российские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике с флагом и гимном. 

